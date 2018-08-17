بالصور.. أب يحضر حفل لزفاف ابنته محمولا على نقالة

مانيلا(صدى):

في لفتة مؤثرة، أقدم أب مريض يدعى ” فيلارين ” بالفلبين يعاني من السرطان في الكبد على حضور حفل زفاف ابنته وهو محمول على نقالة .

وكانت آخر أمنيات الأب حضور حفل زفاف ابنته وتدعى ” شارلوت فياريان ” ، وقُدم موعد زفاف الابنة عندما بدأت صحته في التدهور لضمان وجوده بالحفل.

وقامت الأسرة باستئجار سيارة إسعاف وممرضة خاصة لنقله إلى الاحتفال في مدينة لاس بيناس الفلبينية، وكان مخططا للأب مرافقة ابنته في الممر على كرسي متحرك، ولكنه لم يكن قوياً بما فيه الكفاية، لذلك استخدموا نقالة الإسعاف بدلاً من ذلك.