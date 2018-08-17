مواطنة تطلب شحنة من موقع وتدفع ثمنها ولم تأتي.. ” التجارة ” ترد

نايف السالم(صدى):

وجّهت مواطنة، شكوى إلى وزارة التجارة والاستثمار، تفيد بأنها طلبت شحنة من أحد المواقع ودفعت ثمنها عبر بطاقة الصراف، ولكن لم تأتها الشحنة.

وقالت المواطنة في تغريدة موجهة السؤال لحساب خدمة عملاء الوزارة عبر ” تويتر ” : ” السلام عليكم .. طلبت شحنه من موقع ودفعت عبر بطاقة الصراف لي من تاريخ 1_8 انتظرها اذا كلمت الموقع قالوا مع شركة الشحن واذا كلمة الشركة قالوا ما جت بعدين قالوا ندق وما تردين وهم مادقوا علي كذب والحل؟! ” .

وردَّت الوزارة في تغريدة قائلة : ” عليكم السلام، نفيدكم بأن الجهة الرقابية المشرفة على هذا النوع من النشاط هي البريد السعودي، للإستفسار: 920005700 ” .