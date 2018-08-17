مواطنة تطلب شحنة من موقع وتدفع ثمنها ولم تأتي.. ” التجارة ” ترد
وجّهت مواطنة، شكوى إلى وزارة التجارة والاستثمار، تفيد بأنها طلبت شحنة من أحد المواقع ودفعت ثمنها عبر بطاقة الصراف، ولكن لم تأتها الشحنة.
وقالت المواطنة في تغريدة موجهة السؤال لحساب خدمة عملاء الوزارة عبر ” تويتر ” : ” السلام عليكم .. طلبت شحنه من موقع ودفعت عبر بطاقة الصراف لي من تاريخ 1_8 انتظرها اذا كلمت الموقع قالوا مع شركة الشحن واذا كلمة الشركة قالوا ما جت بعدين قالوا ندق وما تردين وهم مادقوا علي كذب والحل؟! ” .
وردَّت الوزارة في تغريدة قائلة : ” عليكم السلام، نفيدكم بأن الجهة الرقابية المشرفة على هذا النوع من النشاط هي البريد السعودي، للإستفسار: 920005700 ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52216 ] نشر منذ 4 ساعات
مرة ثانيه لاتدفعين حتى تصل لكي البضاعه ,,
,, سلم واستلم ,,
,, هذا هو تعاملي معهم ,,
عبود[ عدد التعليقات: 2062 ] نشر منذ 4 ساعات
المفروض ردو عليها وقالو ( النظام لا يحمي المغفلين تعيشين وتاكلين غيرها ) كل المواقع عندهم خاصية الدفع عند الاستلام . وبعدين ترسلين فلوسك وتشغلين العالم وش ذنب الموظفين مساكين يتحملون تبعات مغامراتك الغير مسؤولة ، هم عندهم ما اشغلهم ، مره ثانية لا تدفعين الا عند الاستلام وهم اللي يطاردون وراك عشان تستلمين الطلبية وياخذون حقهم ، وعمري ما شفت احد يطعم سمكة بعد ما يصيدها .