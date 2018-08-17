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سعودية بأمريكا تحتاج ” البرنت ” .. و ” الأحوال المدنية ” تساعدها

سعودية بأمريكا تحتاج ” البرنت ” .. و ” الأحوال المدنية ” تساعدها
عادل الحربي(صدى):

أعربت سعودية موجودة في أمريكا، عن حاجتها إلى ” برنت ” ، موجهة سؤالها إلى حساب خدمة العملاء الخاص بالأحوال المدنية على ” تويتر ” .

وقالت في تغريدة لها : ” أنا حاليا في امريكا وطالبين برنت لغير الموظفين اثبات عدم ارتباط المرافق بعمل.. ارجوكم افادتي باقرب وقت كيف اخذ البرنت ” .

ورد حساب الأحوال المدنية عليها قائلًا : ” لايمكنك طباعة البرنت إلا من مكاتب الأحوال، ويمكنك إرسال بياناتك للجهات التي تطلبها إلكترونياً عن طريق خدمة بياناتي، نسعد بخدمتك ” .
فيما تسائلت المواطنة : ” اقدر اسويها في ابشر من حساب زوجي ؟ ” ، لترد الأحوال : ” لا يمكن، نسعد بخدمتك ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2003 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يعطيكم العافية

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