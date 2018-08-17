الهلال الأحمر يعزز أسطوله الإسعافي بـ 127 سيارة إسعاف متطورة لخدمة ضيوف الرحمن

سعيد العجل(صدى):

عززت هيئة الهلال الأحمر السعودي أسطولها من المركبات الإسعافية التي تعمل في نطاقات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بأكثر من 127 سيارة إسعاف حديثة مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، وذلك في إطار خطة الاستعدادات المكثفة لتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام.

وتحتوي سيارات الإسعاف الجديدة على وحدة تشخيص متكاملة Diagnostic Station تضم أجهزة لقياس ضغط الدم وفحص قعر العين والإذن، ونظام أكسجين يخدم عدد 4 مصابين ووحدة شفط متطورة، وحدة للإنعاش القلبي وأجهزة للتنفس الصناعي وأخرى لإزالة الرجفان القلبي البطيني، وقياس نسبة الاكسجين والسكر في الدم، وكذلك جهاز شفط كهربائي متنقل وحقائب للمسعفين وأخرى للأكسجين.

وتضم السيارات معدات لنقل وتثبيت المصابين وجبائر لشد كسور الفخذ ونقالات متنوعة الاستخدام، وألواح لإصابات العمود الفقري، وأدوات لتثبيت الرأس، وجبائر عنقية للكبار والصغار، وأطقم لتثبيت ونقل الأطفال، فضلا عن النقالة الأساسية لسيارة الإسعاف والتي تحمل وزن يصل إلى 280 كيلو غرام.

ووفرت الهيئة أسطولاً من المركبات الإسعافية يضم 360 سيارة إسعاف و15 سيارة للتدخل السريع و9 عربات فولف و20 دراجة، كما خصصت 36 مركزًا إسعافيا دائمًا و90 مركزًا إسعافيًا مؤقتًا، وأكثر من 1834 من الفرق الإسعافية والقوى العاملة في نطاقات مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.