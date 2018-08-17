بالفيديو.. سيل وادي مسلة بجازان يجرف المركبات والمواطنون يشتكون
وثَّق مقطع فيديو، انجراف عدد من المركبات بسبب سيل وادي مسلة في جازان، عقب هطول أمطار غزيرة شرق المسارحة عصر اليوم.
ونجح الدفاع المدني بجازان، في إنقاذ ركاب هذه المركبات، فيما ذكر أحد المواطنين أن طريق أحد المسارحة العارضة الذي يمر بوادي مسلة، يفتقر للعبارات والكباري.
وأكد أن الطريق يمر ببطن الوادي، وهو ما يعرض حياة المارة وأصحاب القرى التي يفرض عليها السيل حصار تام أثناء هطول الأمطار وبتحديد قرية المراوغ، إلى الخطر.
سلطان[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 51 دقيقة
تشوف السيل وتبي تعبره بسياره صغيره يعني الغبي مايسويها
حتى لو مافي عباره انتظار ياخي لو ساعه وبعدين توكل اما مسوي طاره واخرتها تشكوى ليه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1982 ] نشر منذ 22 دقيقة
ناس يا سلطان
ودك انة هو معها منشان يريح ويستريح
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 52207 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يستر على المسلمين في كل مكان ، ويعوض على الاجودي مافقد ,, آمين ,,