بالفيديو.. سيل وادي مسلة بجازان يجرف المركبات والمواطنون يشتكون

تركي السالم(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، انجراف عدد من المركبات بسبب سيل وادي مسلة في جازان، عقب هطول أمطار غزيرة شرق المسارحة عصر اليوم.

ونجح الدفاع المدني بجازان، في إنقاذ ركاب هذه المركبات، فيما ذكر أحد المواطنين أن طريق أحد المسارحة العارضة الذي يمر بوادي مسلة، يفتقر للعبارات والكباري.

وأكد أن الطريق يمر ببطن الوادي، وهو ما يعرض حياة المارة وأصحاب القرى التي يفرض عليها السيل حصار تام أثناء هطول الأمطار وبتحديد قرية المراوغ، إلى الخطر.