لوائح نشاط ” الأجرة العائلية ” بقيادة نسائية

عادل الحربي (صدى):

كشفت الصحيفة الرسمية ” أم القرى ” ، اليوم الجمعة، عن لوائح نشاط الأجرة العائلية بكوادر نسائية مؤهلة، وذلك لرفع كفاءة خدمة الأجرة المقدمة للأسرة بشكل عام، والمرأة والطفل بشكل خاص.

واشتملت اللائحة، على ممارسة النشاط من قِبل المنشآت بعد الحصول على الترخيص داخل المدينة، وتوفير مركز مناسب وفقًا لمتطلبات المرور والاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة لمراكز النقل.

وتوفير الحد الأدنى لعدد السيارات اللازمة لممارسة النشاط، على أن يكون مملوكًا للمنشأة بشكل مباشر، وألا يقل عن (10) سيارات في المدينة.

واشترطت في سائق السيارة، أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة عامة من الفئة الأولى سارية المفعول، صادرة وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، واجتياز الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة.

وأكدت على ألا تقل سعة محرك السيارة عن (2000) سم3، والمقاعد عن سبعة، ووجود نظام تكييف يعمل بكفاءة عالية، وأن تكون جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها في النشاط، وألا يزيد العمر التشغيلي للسيارة على خمس سنوات من سنة الصنع، وتوفير جهاز تتبع المركبات في كل سيارة، وأن تجهز بشاشة عرض تعريفية، وتثبت بمكان ظاهر للركاب، وتتضمن البيانات التالية ” رقم بطاقة تشغيل السيارة، ورقم اللوحة، واسم المنشأة، وسائل التواصل بالمنشأة، واسم السائق “.

وشددت على توفير خدمة دفع أجرة النقل إلكترونيًا من خلال أجهزة نقاط البيع، وأن تكون السيارة مجهزة بعجلة احتياطية والعدة اللازمة لتغيير الإطارات، والعناية بنظافة السيارة من الداخل والخارج.

ويجب على السائق تقديم خدمة النقل للركاب، إذا كانت خدمتهم في حدود المدينة، والامتناع أو الاستمرار في تقديمها في الحالات التالية ” عدم وجود عنصر نسائي راشد واحد على الأقل ضمن الركاب، وجلوس أي من المرافقين الذكور أو الأطفال في المقعد الأمامي، وبقاء المرافقين من الركاب بمفردهم من الذكور أو الأطفال داخل السيارة.

ويجوز للسائق الامتناع عن تقديم خدمة النقل للركاب أو الاستمرار في تقديمها خلال الرحلة في الحالات التالية ” عدد الركاب يفوق عدد المقاعد المتاحة للجلوس في السيارة، والتدخين أو الأكل داخل السيارة من قبِل الركاب، وعدم ربط الركاب لحزام الأمان في جميع الأوقات خلال الرحلة، وعبث الركاب بتجهيزات وملصقات السيارة الداخلية والخارجية، وعدم محافظة الركاب على نظافة السيارة، وعدم التزام الركاب بالآداب العامة وحسن التعامل مع السائق، وانتهاك خصوصية السائق بأي شكل من الأشكال، وظهور علامات غير سوية على أي من الركاب مثل آثار تعاطي الممنوعات، أو سلوكيات عدوانية، وتحديد الركاب لوجهة وصول مجهولة أو غير آمنة “.

ويجب على المنشأة التأكيد على السائق بما يلي ” تقديم الخدمة في المدينة محل الترخيص وعدم التجول بحثًا عن الركاب، عدم الجمع بين أكثر من طلب مختلف في الرحلة الواحدة، ويجوز في الحالات التي تقدرها الهيئة السماح بذلك، والالتزام بالزي الموحد أثناء تأدية العمل، وإركاب النساء فقط والمرافقين لهن من كلا الجنسين والفئات العمرية، وعدم تدخين السائق أو السماح للركاب بالتدخين داخل السيارة.