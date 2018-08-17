الكشف عن مكان هروب زعيم الحوثيين خارج اليمن

فهمي محمد(صدى):

كشف الشيخ يحيى محمد مقيت شيخ قبائل خولان بن عامر باليمن، أن زعيم مليشيا الحوثي الإرهابية فرَّ هاربًا إلى خارج اليمن، وذلك بمساعدة المخابرات الإيرانية.

وأعرب الشيخ يحيى، أن اليمنيين سيقومون بثورة عارمة في المناطق المسيطرة عليها من قبل الحوثيين إذا تأكدوا من هروب زعيم المليشيا إلى الخارج.

وأكد أن هناك معلومات تشير إلى تهريب أفراد أسرة زعيم الحوثيين إلى خارج البلاد عن طريق سفارة أجنية، ومن ثم خرج هو وأشقاؤه من صعدة إلى عمران شمال صنعاء.

وأشار إلى أنه تم تهريبه إلى دولة أجنبية وتحديد مخبئ سري له، بعد أسبوع فقط من وجوده في صنعاء.