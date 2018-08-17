” عمل جازان ” يفك قيود الشخص المكبل بالسلاسل في صهاليل ويسلمه للصحة النفسية

تركي السالم(صدى):

تمكنت الفرق المختصة في فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان من فك قيود الخمسيني المكبل بالسلاسل في قرى الصهاليل بمحافظة هروب وقامت بتسليمه لمستشفى الصحة النفسية ليقوم باتخاذ اللازم في معالجته.

ومن جهته، أوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه تنفيذًا لتوجيه أمير منطقة جازان بالنيابة وفور تلقي البلاغ حول حالة المواطن علي الصهلولي المكبل على إثر مرض نفسي، فقد باشرت الفرق المختصة للوقوف على الحالة ونقلها لمستشفى الصحة النفسية.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو أظهر شخص خمسيني يدعى ” علي ” ، يعيش مكبلاً منذ سنوات من قِبَل ذويه؛ نتيجة معاناته من مرض نفسي؛ حيث قام بالاعتداء على أسرته وحرق منزلهم مرتين خلال سنوات، وذكرت الأسرة أنه يعاني؛ علاوة على المرض النفسي، من الصرع.