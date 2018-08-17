” آل بريك ” يضحي بحياته لمنع اشتعال محطة وقود.. وهكذا احتفى النشطاء ببطولته

علي القحطاني(صدى):

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي احتفاءً واسعًا بشخص يدعى عبدالله آل بريك الذي ضحى بنفسه لإنقاذ محطة وقود من الاشتعال .

ودشن مغردون على موقع ” تويتر ” وسما للاحتفال به، تحت عنوان #البطلعبداللهمنقذ_المحطة، موضحين ان الواقعة جسدت ما يعرف باسم المسئولية المجتمعية، حيث أن الشاب ضحى بحياته، مقابل إنقاذ الأرواح البشرية والممتلكات التي كان سيسببها وقوع الانفجار.

وأكد مغرد: ” ‏‎حينما يستشعر المواطن مسؤوليته ويتصرف بحكمة وحنكة ومبادرة تكون هذه النتيجة وهي المحافظة على مكتسبات الوطن والإسلام جاء بحفظ الضرورات الخمس ومنها المال والنفس وهذا الشاب بارك الله أنقذ الله به نفوسا وأموالا فجزاه الله خيرا ” .

‏وأضاف مغرد: ” التضحية والفدائية لا تأتي الا من رسخت فيه وتربى عليها .. هنيئا للوطن بمثل هذا البطل الصالح وهنيئا لاسرته وهؤلاء هم ‎الدواسر لا يأتي منهم الا الفخر والتضحية للوطن ” .

وتابع آخر: ‏‎” موقف مشرف وبطولي وليس بغريبة هذه الأعمال البطولية التي تستحق الإعتزاز والتكريم ” .

الجدير بالذكر أن عبدالله بن إبراهيم الزرقان آل بريك قد قام بعمل بطولى وضحى بنفسه، لإنقاذ محطة وقود من الاشتعال.