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الخطوط السعودية تقرر إلغاء رحلاتها إلى مانيلا.. وتوضح السبب

الخطوط السعودية تقرر إلغاء رحلاتها إلى مانيلا.. وتوضح السبب
نايف السالم(صدى):

قررت الخطوط الجوية السعودية إلغاء رحلاتها الجوية من وإلى مانيلا في الفلبين حتى يوم 18 أغسطس.

جاء ذلك القرار نظرا لإستمرار إغلاق مطار مانيلا لكافة حركة الملاحة الجوية لأسباب عائدة إلى سلطات المطار في الفلبين .

واعتذت الخطوط السعودية للمسافرين المتأثرين بهذا الوضع ، داعية إلى التواصل عبر هاتف الاتصال الموحد 920022222.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 31 دقيقة

فى الفلبين بيكلوا بيقدموا وجبات بالمطاعم و الفنادق لحم الكلاب .. إحذروا .

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