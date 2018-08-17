بالفيديو.. توقعات الأرصاد لطقس غدًا السبت
أطلقت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الجمعة، فيديوجراف عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غدًا السبت، مؤكدة عن أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات نشطة على المناطق ” جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ” .
وأوضح ” الفيديو ” ، نشاط الرياح السطحية و ارتفاع الأمواج بكلا من البحر الأحمر والخليج العربي بمسافة تتراوح من متر إلى متر ونصف، لافتًا إلى أن درجة الحرارة تسجل أعلى إرتفاع لها بمحافظة الأحساء حيث تصل لـ 49، وتشهد مدينة أبها أدني درجات الحرارة والتي ستسجل 18 درجة مئوية.
حالة #الطقس المتوقعة ليوم السبت في #المملكة بمشيئة الله
للتفاصيل https://t.co/leQNpej10Y
#طقس_السعودية#نرصد_ونحمي pic.twitter.com/sYr1hAhsaP
— الأرصاد وحمايةالبيئة (@PmeMediacen) August 17, 2018
السعودي[ عدد التعليقات: 515 ] نشر منذ 50 دقيقة
الجو اليوم في منتزه الحبله خياااااال
امطار وبرد ودرجة الحراره 18 مئوية