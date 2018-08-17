بالصور.. في جنازة فهد الفهيد حضرت الجموع بالدعوات والدموع

سعيد العجل(صدى):

أقيمت صلاة الميت على الإعلامي الراحل فهد الفهيد، بعد صلاة عصر اليوم الجمعة، في الرياض بجامع الجوهرة بحي الياسمين.

وامتلأ المسجد بمصلين من المواطنين وزملاء الإعلامي في العمل، حيث شهدت الجنازة جموع غفيرة من الناس.

وكان الإعلامي فهد الفهيد، قد توفي قبل أيام بعد تعرضه لحادث سير في العاصمة البريطانية لندن.

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وشهد جامع الجوهرة البابطين بحي الياسمين شمال العاصمة الرياض صلاة الجنازة على الفقيد

بحضور شخصيات مجتمعية وجمع من الإعلاميين ونجوم الفن والرياضة وأصدقاء الفقيد والذين امتلأت بهم جنبات المسجد الذى غص بالحضور . وقد قدم الجميع التعازي لاخية عبدالله بن عبدالرحمن الفهيد.

وبعد انتهاء الصلاة توجة الجميع الى مقبرة الشمال حيث واري جثمانة الثرى وسط دموع محبيه وأصدقاءه وكل الحضور الذين رفعوا أكف الضراعة إلى الله بأن يرحم الفقيد وان يغفر له وان يسكنه فسيح جناته.

يذكر أن عدد من الملتقيات الإعلامية أعلنت فور تلقياها نبأ وفاة الفهيد عن إقامة مشاريع خيرية باسمه رحمه الله كصدقة جارية حيث أعلن ملتقى إعلاميون مبادرون عن تكفلة ببئر بدولة النيجر كصدقة عن المغفور له بإذن الله الفهيد

كما قدم ملتقى صحافيون مشروع سقيا لضيوف الرحمن كصدقة أيضا عن الفقيد رحمه الله .

فيما عبر الإعلامي المعروف سليمان السالم عن عميق حزنه لوفاة زميلة ورفيق دربة فهد الفهيد وقرر وقف كافة حساباته الشخصية تظامنا مع هذا المصاب الجلل وأعلن السالم عن تكفلة باقامة مبادرات وقفية باسم الفقيد داعيا الله له الرحمه والمغفرة .

ويعتبر الإعلامي فهد الفهيد رحمه الله من الاعلاميين النشطين في تقديم العديد من البرامج عبر القنوات السعودية وقناة المجد وكذلك قناة بداية وله العديد من الدورات التدريبية في القطاعين الحكومي والخاص كما شارك في تنظيم العديد من الفعاليات والمناشط والمؤتمرات .