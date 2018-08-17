الكشف عن ” سوزوكي جيمني ” الجديدة بتعديلات ليبرتي واك

طوكيو(صدى):

في الوقت الحالي لم يتم بعد تسليم سيارات سوزوكي جيمني الجديدة للمشترين حتى يمكن تعديلها, ولكن التعديلات التي نراها على السيارة تأتي بصورة تخيلية من قبل شركة Liberty Walk الشهيرة في التعديلات . ومن المتوقع أن تصبح السيارة جاهزة في شهور قليلة لتسلم للمشترين ، واللمسات التعديلية التي أضيفت لها هنا تجعلها قريبة للغاية من شكل مرسيدس G500 4×4 مع أقواس العجلات الكبيرة التي نراها أضيفت لها.

ونظراً للاهتمام الكبير بالسيارة في اليابان وأوروبا ، فبالتالي ليس من المستغرب أن نراها تعدل بصور مختلفة ، والمعدل الياباني Liberty Walk ليس غريب على جعله سيارة تشبه سيارة أخرى حيث حول سوبارو BRZ الي ما يشبه أستون مارتن وحول دايهاتسو كوبين الي نيسان GT-R مكشوفة.

وقامت الشركة باضافة صادم أمامي لموديل جيمني مطابق للموجود في G-Class على طريقة AMG مع فتحة تهوية على غطاء المحرك ومصابيح أمامية دائرية. كما أضافت لها خطافين بلون فضي في أسفل الصادم مما يعني أنها سيارة قابلة للعمل على الطرق الوعرة. وأضافت الشركة للسيارة أقواس عجلات جديدة تجعلها قريبة من جيب رانجلر.

وأضيف للسيارة اسبويلر خلفي ونظام عادم جديد مع عجلات معدلة ولم تعلن الشركة اليابانية تفاصيل السعر الخاص بهذه الباقة بعد .