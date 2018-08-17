بالصور.. الصحة تتفحص أقسام التغذية بمستشفيات مكة

نايف السالم(صدى):

فحص الدكتور ” أحمد الجديع ” وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الطبية المساعدة رئيس اللجنة الفرعية للحج، اليوم الجمعة، أقسام التغذية بمستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وذلك ضمن جولة على الأقسام الطبية المساعدة، برفقة المشرف العام على الإدارة العامة للتغذية رئيس لجنة التغذية بالحج ” مشاري الدخيل ” وتَفَقّد جاهزية واستعدادات الأقسام لسير وأحوال التغذية والخدمات التغذوية المقدمة للمرضى والمنتدبين.

وأطلع على مشروع الوجبات الغذائية المجمدة مسبقة التجهيز من المطبخ المركزي، المقدمة في مستشفى أجياد العام وطوارئ الحرم، المطبقة للعام الثاني لموسم الحج.

ومن جانبه شرح ” عمر البيطار ” مدير إدارة التغذية بصحة مكة آلية العمل بها، وجودة النقل والتخزين المجمد وطريقة الصهر والتسييح والتسخين، لضمان جودة الوجبة المقدمة للمرضى لتطابق البطاقة الصحية للمريض، وتحقيق عاداتهم الغذائية، ومناسبة المشروع ” الوجبات مسبقة التجهيز والتجميد ” لمنطقة الحرم المركزية لصعوبة التنقل وشدة الزحام وصعوبة حركات التأمين اليومي للأغذية.

وأشاد رئيس لجنة الحج الفرعية بالمشروع ونجاحه لتحقيق منظومة صحية متطورة تواكب الرؤية وتحقق معايير الجودة الصحية العالمية، وشكر القائمين عليها بجهاز التغذية بالصحة والقطاع الخاص.