النيابة العامة: السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال لمرتكب هذا الفعل

نايف السالم(صدى):

أوضح النيابة العامة، أن استعمال القوة أو التهديد في حق رجال الأمن لثنيهم عن عملهم، أو لإجبارهم على أداء عمل غير مشروع، تعد من الجرائم الكبيرة.

وأشارت إلى أن هذه الجريمة موجبة للتوقيف، وتقتضي عقوبتها السجن مدة تصل عشر سنوات وبغرامة تصل مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما أكدت أن جرائم الاستيلاء على مال الغير بطرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بمشروع كاذب كحملات الحج الوهمية، من قضايا الاحتيال المالي المدرجة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.