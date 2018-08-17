الشؤون الإسلامية بحائل تحدد 513 مصلى وجامعا لصلاة عيد الأضحى المبارك

حائل(صدى):

حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل, 513 مُصلى وجامعاً في المنطقة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1439هـ .

وأوضح الفرع أن المصليات والجوامع روعي في تحديدها الأحوال الجوية وما يطرأ عليها من تغير وكذلك الكثافة السكانية لكل حي في مدينة حائل وضواحيها وفي المحافظات والقرى التابعة لها وما قد يحدث من ازدحام في بعض الطرق, مشيراً إلى أن دخول الإمام لإقامة صلاة العيد في مدينة حائل وضواحيها سيكون بمشيئة الله في الساعة ( 5:58 صباحاً ) .