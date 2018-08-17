غرق مواطن بشاطئ الطرفة بجازان أثناء استقلاله قارب صيد

تركي السالم(صدى):

فُقد مواطن بشاطئ الطرفة بجازان أثناء استقلاله قارب صيد جراء ارتفاع أمواج البحر، وذلك بصحبة شخصين الذين تم العثور عليهما بصحة جيدة.

وبدورها تباشر الجهات الأمنية شاطئ الطرفة بجازان البحث عن المفقود الذي يبلغ من العمر خمسين عام، بعد غرق قارب صيد مساء أمس كان يقلّ ثلاثة أشخاص، وتم العثور على شخصين وهما بصحة جيدة.

كما تواصل فرق حرس الحدود بمنطقة جازان في شاطئ رأس الطرفة، عمليات البحث عن المفقود، ويشارك الطيران في مهام البحث.

وأرجعت مصادر سبب غرق القارب إلى ارتفاع أمواج البحر بسبب الرياح الشديدة التي تشهدها المنطقة.

وقال أحد أقارب المفقود يدعى قاسم المنقري، أن رغم الأحوال الجوية الحالية إلا أن جهود الفرق في البحث متواصلة، مضيفا أن قريبه فُقد عندما نزل إلى البحر الليلة الماضية لنصب شباك الصيد.

وناشد ذوو المفقود المسؤولين بزيادة عدد الغواصين والمتطوعين المشاركين في البحث.