بالفيديو.. انتاج 35 نسخة فقط من سيارة رولزرويس جوست سيلفر كوليكشن الجديدة

لندن(صدى):

كشفت رولزرويس الستار بصورة رسمية عن دوست سيلفر كوليكشن التي تعتبر نسخة خاصة محدودة من جوست سيقتصر انتاجها على 35 نسخة فقط وتقوم بتكريم ذكرى سيارات جوست سيلفر الأصلية التي أطلقت لأول مرة في عام 1906 والتي عرفت وقتها بأفضل سيارة في العالم في بداية القرن الماضي ، وهذا اللقب حصلت عليه السيارة وقتها من مجلة أوتوكار الانجليزية في عام 1907.

وقد حصلت جوست على سمعتها بعد نجاحها في تحقيق رقم قياسي في سباق تحمل طويل لمسافة 23.127 كم وهو ما كان يمثل انجاز كبير في وقتها حيث أكملت السيارة السباق بدون توقف وقد زودت بشاسيه 40/50 مع 4 أو 5 مقاعد في جسم السيارة التورينج. وتكرم رولزرويس هذه السيارة الأصلية من خلال جوست سيلفر كوليكشن التي تأتي بعلامة AX201 التي تشير لرقم تسجيل اليارة الأصلية كما زودت بشبكة تهوية سوداء ومراكز عجلات مصقولة.

ويظهر الطلاء الفضي كذلك ليعكس مظهر السيارة الأصلية مع دهانه بصورة يدوية حيث يستغرق في الطلاء قرابة 8 ساعات. ويستمر الاتصال والرابط بين السيارتين في المقصورة التي تأتي بفرش جلدي أخضر فورست كما في الموديل القديم مع لمسات فضية داخلية تظهر في عدة أجزاء داخل السيارة.