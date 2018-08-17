مدرب الأهلي يمنح اللاعبين راحة من المران اليوم

ماجد محمد(صدى):

قرر مدرب الفريق الكروي الأول لكرة القدم بالنادي ‎الأهلي الأرجنتيني بابلو غويدي منح راحة للاعبين عن أداء التدريبات اليوم.

ويستأنف الفريق تدريباته مساء يوم غدٍ السبت، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي.

جاء ذلك خلال تغريدة عبر الحساب الرسمي للنادي الأهلي في تويتر تضمنت : ” ‏منح مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي ‎الأهلي الأرجنتيني بابلو غويدي راحة للاعبين عن أداء التدريبات اليوم، فيما يعاود الفريق تدريباته مساء يوم غدٍ السبت، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي ” .