قانوني يكشف العقوبة التي تنتظر المتهم بمحاولة ابتزاز رجل أمن في مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

كشف المستشار القانوني المحامي عضو اتحاد المحامين العرب مصلح العضياني عن العقوبة التي تنتظر المواطن المتهم بالاعتداء على رجل أمن ومحاولة ابتزازه في مكة.

وقال المستشار القانوني المحامي عضو اتحاد المحامين العرب مصلح العضياني، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تعقيباً على ما صدر من مواطن بحق أحد رجال الأمن بمكة والفيديو المتداول، أن ” القرار الوزاري رقم 2000 وتاريخ 10/ 6/ 1435هـ، نص على ” تجريم الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء أداء العمل، أو الاعتداء على مركبته، أو أجهزته الرسمية؛ باعتبارها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ” .

وأضاف ” العضياني ” أن ما ورد في الفيديو الصادر من الشاب ضد رجال الأمن، يثبت الاعتداء على رجال الأمن برفضه التجاوب معهم ، والاتهام الباطل لهم للابتزاز، وتصويرهم لنشر ذلك في ” السوشيال ميديا ” ؛ تكون الجريمة في حقه هي الإساءة لرجال الأمن وابتزازهم ؛ حسب نظام الجريمة المعلوماتية ” .

واختتم قائلا: ” هناك العقوبة التعزيرية ودائماً ما تخضع للتقدير من قِبَل القاضي، وهذا من حقه شرعاً حسب نوع الجرم ومدى تفشيه في المجتمع، ويحق له تغليظه متى رأى ذلك ” .

يذكر أن شرطة منطقة مكة المكرمة قد أعلنت توقيف قائد مركبة وزوجته وابنته بعد ارتكابه مخالفة مرورية، وقيام زوجته وابنته بتصوير مقطع فيديو يتهم خلاله رجل المرور باتهامات باطلة لثنيه عن تسجيل المخالفة، وهو المقطع الذي انتشر بمواقع التواصل بعنوان ” دق على عمتك ” .