المغردون يتفاعلون مع شقيق الشهيد ” السهلي “

علي القحطاني (صدى):

تفاعل المغردون على موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مع تغريدة شقيق الشهيد الرائد ” ناصر بن جلعود السهلي ” ، بعد أن فجع لفقدان أخيه الذي دون اسمه في سجلات الشهداء الأبطال الذين دافعوا عن تراب الوطن.

وكتب شقيق الشهيد والذي يُدعى ” سعود “: ” انكسر ظهري يا خوي الله يرحمك، كان صائمًا ويقرأ القرآن، وأفطر، وليلة جمعة، والعشر، وشهيد، هذا عزانا.. دعواتكم له “.

وكتب أحد المغردين مواسيًا له قائلًا: ” لا ينكسر ظهرك وأنا أخوك، راح للي أرحم وأكرم من كل البشر”.

وقال المغرد ” سلطان بن عياش “: ” أحسن الله عزاءك والله يقبله من الشهداء، وهو حفيد الرجال ومن شيوخ شاركوا في الغزوات وفي توحيد المملكة وإلى جنة الخلد يا ابن جلعود “.

وأضاف ” محمد السلمي ” قائلاً : ” الله يرحمه وبإذن الله شهيد، الكل يتمنى أن يموت شهيدًا في ميدان الشرف والبطولات، وما ينكسر لك ظهر واحنا إخوانك يا سعود “.

ولفت أحد زملاء الشهيد إلى شجاعته وإقدامه، بقوله: “أنا أحد الأفراد عند أبو هادي أقسم بالله أنه شخص مقدام وفي أول الصفوف أثناء الهجوم ونشهد شهادة حق أننا فقدنا أخًا وقائدًا وزميلًا، ونعاهد أنفسنا أن دمه لن يذهب ولا يكفينا فيه ولا رأس عبدالملك الحوثي، إلى جنات النعيم يا أعظم قائد “.

واستشهد الرائد ” السهلي ” ، أمس الخميس، في ميدان الشرف والبطولات، وهو مرابط في الحد الجنوبي، دفاعًا عن الوطن الغالي وأهله الكرام.

وستقام الصلاة على الشهيد اليوم الجمعة، عقب صلاة العصر في مسجد الراجحي بالعاصمة الرياض، على أن يكون العزاء في هجرة جلعودة.