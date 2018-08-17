مبتعثان سعوديان ينقذان طالبتين في ليفربول بانجلترا

عادل الحربي (صدى):

نجح شابان سعوديان في مدينة ليفربول الإنجليزية، في إنقاذ طالبتين صينيتين تعرضتا إلى السرقة، فتمكنا من الإمساك باللص وإعادة المسروقات لها.

وفي التفاصيل، يحكي أحد المبتعثان أنهما وصلا ليفربول من لندن في الثانية فجرًا، حيث اتصلت به زميلته الصينية بالجامعة وهي تبكي بشدة وتطلب النجدة، وذلك فور وصوله.

وعرف الطالب منها أن شقتها تعرضت للسرقة من لص وأنها خائفة بشدة حيث إن اللص ما يزال في الشقة، ومن ثم توجه إلى الشقة مع صديقه وتمكن من الإمساك باللص وإعادة المسروقات لزميلته التي كانت وزميلتها في حالة يرقى لها.

وبعدها اتصل الشابان بالشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي شكرتهما على ما قاما به.

وكان موقفا لشابا له أثر طيب بين طلاب الجامعة، عكس خلاله صورة مشرفة للسعوديين المبتعثين.