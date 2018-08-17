لٌجين عمران : أفتخر أنني مطلقة على أن أكون زوجة مظلومة

أماني الغامدي(صدى):

أكدت الإعلامية السعودية لٌجين عمران ، أن لقب مُطلّقة تفتخر به ولا تخجل منه، مؤكدة انها امرأة قوية وحرّة .

وكتبت لٌجين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ” أنا مطلقة وأفتخر.. لأنني اخترت الطلاق بإرادتي كوني حرة أملك قرار نفسي.. والأهم أني مقتنعة كون راحتي أهم من نظرة المجتمع لي ” .

وتابعت ، ” ذلك أفضل من أكون زوجة مظلومة وتعيسة ومقهورة ومهانة ومحبطة، تفضل أن تكون مذلولة على أن تكون مطلقة مصانة كرامتها محفوظة مكانتها سعيدة وسط أهلها ” .

كما تحدّثت ايضا عن سبب رفضها الانضمام لمذيعات برنامج ” كلام نواعم ” ، قائلة: ” لي الشرف وبالفعل أتعرض عليا.. لكن أشوف نفسي مع عدد أقل من المذيعات أو المذيعين ” .