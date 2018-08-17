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لٌجين عمران : أفتخر أنني مطلقة على أن أكون زوجة مظلومة

لٌجين عمران : أفتخر أنني مطلقة على أن أكون زوجة مظلومة
أماني الغامدي(صدى):

أكدت الإعلامية السعودية لٌجين عمران ، أن لقب مُطلّقة تفتخر به ولا تخجل منه، مؤكدة انها امرأة قوية وحرّة .

وكتبت لٌجين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ” أنا مطلقة وأفتخر.. لأنني اخترت الطلاق بإرادتي كوني حرة أملك قرار نفسي.. والأهم أني مقتنعة كون راحتي أهم من نظرة المجتمع لي ” .

وتابعت ، ” ذلك أفضل من أكون زوجة مظلومة وتعيسة ومقهورة ومهانة ومحبطة، تفضل أن تكون مذلولة على أن تكون مطلقة مصانة كرامتها محفوظة مكانتها سعيدة وسط أهلها ” .

كما تحدّثت ايضا عن سبب رفضها الانضمام لمذيعات برنامج ” كلام نواعم ” ، قائلة: ” لي الشرف وبالفعل أتعرض عليا.. لكن أشوف نفسي مع عدد أقل من المذيعات أو المذيعين ” .


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 758 ] نشر منذ 1 ساعة

الطــلاق مُقـدر كمـا الـزواج ومــن ينـظرون للمطلـقة بعـين النقـص الأفضـل لهـم الإلتـفات لنقـص وازعـهم الديـني

[ عدد التعليقات: 2267 ] نشر منذ 49 دقيقة

كل عام انت وجميع الإخوة والأخوات في صحيفة صدى وجميع العاملين فيها بخير

ياغالي يا … القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم .

الله يعزك ويرفع قدرك عن هاذي الأشكال اخوي .

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