ضبط 3 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة قبل تهريبها بمكة

نايف السالم(صدى):

تمكن رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة عبر مراكز الضبط الأمني بالكعكية من ضبط ثلاثة مواطنين عثر بحوزتهم على حبوب مخدرة وحشيش مخبأة داخل مركبتهم .

تعود الأحداث عندما اشتبه رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة في مركز الضبط الأمني بالكعكية بمركبة خصوصي بقيادة مواطن ويرافقه آخر؛ حيث تم استيقاف المركبة وطلب الأوراق الثبوتية لهما ولَم يعثر بحوزتهما على مخالفات، فجرى تفتيش المركبة وعثر بداخلها وفِي أماكن يصعب الوصول إليها على 73 حبة كبتاجون محظورة .

كما تم تفتيش مركبة من نوع خصوصي في مركز الضبط الأمني بالكعكية من قبل رجال القوة بعد الاشتباه في وضعها بقيادة مواطن وعثر بداخلها على قطعة يعتقد أنها حشيش مخدر وأكثر من 20 حبة كبتاجون داخل المركبة.

وجرى إعداد محضر بالحالتين، وسلمت المضبوطات والأشخاص لمكافحة المخدرات ببحرة بحكم الاختصاص والتي باشرت التحقيق مع المتهمين.