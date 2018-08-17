الاتحاد يكشف عن قميصه الرسمي للموسم الجديد

نواف السالم(صدى):

كشف نادي الاتحاد، اليوم الجمعة، عن القميص الرسمي الجديد للفريق الأول لكرة القدم، لموسم 2018 – 2019.

ونشر النادي، عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطعًا فيديو يستعرض فيه القميص الجديد للفريق.

جدير بالذكر، أن الاتحاد سيفتتح مباريات الموسم الكروي الجديد بخوضه مباراة السوبر، غدًا السبت، في مواجهة الهلال، وذلك للمنافسة على كأس الهيئة العامة للرياضة.

وستقام المباراة على ملعب ” لوفتوس رود ” في لندن، ووضع اتحاد كرة القدم مكافأة مالية قدرها مليوني ريال للفائر بلقب البطولة.