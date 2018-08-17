شمس الكويتية تشعل تويتر برسالتها ” المثيرة ” للرجال

أماني الغامدي(صدى):

شهد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، جدلًا واسعًا بين الرجال والنساء، وذلك بعد تغريدة مثيرة للفنانة ” شمس الكويتية ” ، والتي وجهت من خلالها رسالة حادة للرجال.

وقالت ” شمس ” في تغريدتها، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” لستُ نصفًا لأنتظر أحدًا ليُكملني، أنا مُكتملة بِذاتي، وإن أتى شخص إلى حياتي، فما هو إلا نجم يزين سمائي، وإن رحل فما أجمل السماء وهي صافية ” .

ولاقت تغريدة ” شمس الكويتية ” تفاعلًا كبيرًا من المغردين والمغردات، حيث أيدتها الكثير من النساء في قولها، فيما اعترض الرجال على رسالتها، مؤكدين أنه لا يمكن للنساء العيش بدونهم.