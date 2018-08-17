بدء التسجيل في برامج الدبلومات المدفوعة بـ ” جامعة شقراء “

عادل الحربي(صدى):

كشفت وكالة جامعة شقراء للشؤون التعليمية ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بالتعاون مع عمادة القبول والتسجيل، عن بدء التسجيل في برامج الدبلومات المدفوعة.

وأوضحت العمادة أن الدبلومات المتاحة هي ” دبلوم الحاسب الآلي في البرمجة التطبيقية، ودبلوم اللغة الإنجليزية ودبلوم الإدارة المالية ” ، مشيرة إلى أن الدراسة ستكون لمدة فصلين دراسيين في كليات الجامعة بمحافظات ” شقراء وثادق والقويعية وضرما والدوادمي وعفيف ومركز ساجر ” .

وأبانت أن الفئة المستهدفة هي ” خريجو وخريجات الثانوي من الطلاب والطالبات، وموظفو وموظفات الإدارات الحكومية، ومنسوبو ومنسوبات المؤسسات في القطاع الخاص ” ، ويشترط في المتقدمين حصولهم على الشهادة الثانوية، بالإضافة لتسديدهم الرسوم التي حددت بـ ٤٩٠٠ ريال لكل فصل دراسي.

وأشارت إلى أن التقديم سيبدأ اعتبارًا من ٥ ذي الحجة ويستمر حتى ١٥ من نفس الشهر، وذلك من خلال الرابط التالي:هنا