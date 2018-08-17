” التجارة ” تتفاعل مع شكوى مواطنة تعرضت للنصب عبر الإنترنت

حمود العنزي(صدى):

كشفت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الجمعة، عن الطرق التي يجب أن يتعامل بها المواطنون عند تعرضهم لحالات نصب عبر شبكة الإنترنت، وشراء منتجات من مواقع مشبوهة.

جاء ذلك خلال رد المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبد الرحمن الحسين، على شكوى مواطنة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أفادت بتعرضها لعملية نصب في مبلغ كبير، حيث اعتذر المتجر عن إرسال السلعة لها بعد دفع ثمنها، مبينة أن لها أكثر من شهر ونصف، ولم يتم إعادة المبلغ المدفوع إليها.

وأوضح ” الحسين ” ، أنه إذا كان المتجر حاصلًا على شهادة ” معروف ” أو يملك سجلًا تجاريًا، يتم رفع البلاغ مع إرفاق تفاصيل الشكوى عبر تطبيق ” بلاغ تجاري ” ، وذلك من خلال الرابط التالي:هنا

فيما بيّن المتحدث باسم ” التجارة والاستثمار ” ، أنه إذا كان المتجر لا يمتلك سجلًا تجاريًا أو غير حاصل على شهادة ” معروف ” ، فقد قام بعملية نصب واحتيال، وفى هذه الحالة يتم التوجه إلى أقرب مركز شرطة، لافتًا إلى أنه يمكن التحقق من حصول المتجر على شهادة ” معروف ” ، يتم عبر الرابط التالي: هنا