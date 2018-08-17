بالفيديو.. حاجة فلسطينية تنهمر الدموع من عينيها بمكة: ” فرحانة فيكم “

علي القحطاني(صدى):

وثق مقطع فيديو، حاجة فلسطينية قادمة من الضفة الغربية، لم تتمالك دموعها وهي تقول: ” فرحانة فيكم ” ، في إشارة منها للتسهيلات الكبيرة والخدمات التي يقدمها القائمين على الحج لضيوف الرحمن.

وأظهر المقطع، ترديد حاج آخر لعبارة: ” عاش الملك للعلم والوطن ” ، مشيدًا بالخدمات التي يقدمها برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.

جدير بالذكر، أن المسؤولون بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، كانوا قد استقبلوا، أمس الخميس، ألف حاج وحاجة من أسر شهداء فلسطين، والذين قدموا شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده – حفظهما الله – على دعمهما للقضية الفلسطينية، واستضافة أسر الشهداء، وتمكينهم من أداء مناسك الحج.