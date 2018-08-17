” عمل جازان ” يوجه بالتحري عن الشخص المكبل بالسلاسل في صهاليل هروب

تركي السالم(صدى):

أصدر المهندس أحمد القنفذي، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، توجيهاته للقطاعات المختصة بفرع الوزارة، بالوقوف بشكل عاجل على الحالة المتداولة بمقطع فيديو لشخص ” مكبل ” في قرى الصهاليل بمحافظة هروب.

وأكد ” القنفذي ” ، أنه بعد وصول التقرير من الجهات المختصة، سيتم الإعلان عن التفاصيل، فيما كشفت مصادر، عن أن الشخص الظاهر بالمقطع، مريض نفسي لدرجة الجنون، ويمر بنوبات صرع.

ومن جانبه، كان شقيق الشخص المكبل بالفيديو، قد علّق في وقت سابق على المقطع قائلًا: ” لم نجد حلًا سوى أن نقيده بالحديد، بعد أن قالت لنا الجهات المختصة (ليس للمجنون غير أهله) ” .

وأوضح أخو الشخص الظاهر بالمقطع، أن شقيقه كان مصابًا بمرض الصرع منذ صغره، وذهب به إلى المستشفى ولكن دون جدوى، فلم يكن يتناول العلاج الذي يُصرف له، حتى ساءت حالته النفسية، ولم يتم التجاوب مع طلب نقله إلى مستشفى الأمراض النفسية بالطائف.

وبيّن الرجل، أن شقيقه كان قد أقدم على حرق منزل أسرته قبل 30 عامًا مرتين، فضلًا عن تعديه على والدته بالضرب، وآذى جيرانه، الأمر الذي دفعهم لبناء كوخ له خارج المنزل، وتقييده بقيود من حديد، حتى يسلم الناس من شره، وفقًا لما ذكر أخيه.