” زوج ” يسرق ملابس نساء الجيران.. والزوجة تطلب الخلع

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية على رفع دعوة خلع ضد زوجها؛ بعد أن عاشت معه سنوات وأنجبت منه طفلين؛ لسرقته ملابس نساء الجيران.

وبالتطرق للتفاصيل، أوضحت الزوجة أنها عاشت مع زوجها 7 سنوات، حتي اكتشفت في الفترة الأخيرة أن زوجها يشبع رغبته بممارسة سلوكيات خاطئة بشكل مريب.

حيث قالت ” الزوجة ” : ” عندما عدت إلى المنزل فجأة دون موعد، وجدت العديد من ملابس النساء بغرفة النوم، حتى اكتشفت أنه ويسرق ملابس نساء الجيران بطرق مختلفة، ويقوم بممارسات خاطئة عليها ” .

يُذكر أن ” الزوجة ” طالبت في دعواها بالانفصال من زوجها، خاصة بعد افتضاح أمره، بعد نشوء مشادة بين أحد الجيران وزوجها لسرقته الملابس، كما أنها تريد الحفاظ على سلوك طفليها.