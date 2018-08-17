” زوج ” يسرق ملابس نساء الجيران.. والزوجة تطلب الخلع
أقدمت سيدة مصرية على رفع دعوة خلع ضد زوجها؛ بعد أن عاشت معه سنوات وأنجبت منه طفلين؛ لسرقته ملابس نساء الجيران.
وبالتطرق للتفاصيل، أوضحت الزوجة أنها عاشت مع زوجها 7 سنوات، حتي اكتشفت في الفترة الأخيرة أن زوجها يشبع رغبته بممارسة سلوكيات خاطئة بشكل مريب.
حيث قالت ” الزوجة ” : ” عندما عدت إلى المنزل فجأة دون موعد، وجدت العديد من ملابس النساء بغرفة النوم، حتى اكتشفت أنه ويسرق ملابس نساء الجيران بطرق مختلفة، ويقوم بممارسات خاطئة عليها ” .
يُذكر أن ” الزوجة ” طالبت في دعواها بالانفصال من زوجها، خاصة بعد افتضاح أمره، بعد نشوء مشادة بين أحد الجيران وزوجها لسرقته الملابس، كما أنها تريد الحفاظ على سلوك طفليها.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30765 ] نشر منذ 25 دقيقة
اعقب ياسرقان
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9727 ] نشر منذ 15 دقيقة
ههههه😊سلامات وس يبي فيها الظاهر ياالفارسه عقله متقاعد😊😁😁استغفر الله الله لايبلانا بس
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9727 ] نشر منذ 12 دقيقة
وش☺😁