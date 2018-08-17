بالصور.. وفاة خبيرة التجميل رفيف الياسري والاشتباه بشخصين مقربين لها

بغداد(صدى):

توفيت خبيرة التجميل العراقية، الدكتورة رفيف الياسري، صاحبة مركز ” باربي ” للتجميل أمس الخميس، في ظروف غامضة، حيث وصلت متوفاة لمستشفى الشيخ زايد.

وفي تفاصيل جديدة عن الواقعة، أوضحت مصادر بالعراق أنه تم إلقاء القبض على شخصين مقربين من ” رفيف ” ؛ بعد الاشتباه بتورطهما في مقتلها، ولا تزال الجهات المعنية تحقق في ملابسات القضية.

وبالعودة لتفاصيل وفاتها، نقل مصدر عن شقيق ” رفيف ” أنها عادت من المركز وكانت تبكي وتعاني ظروفًا نفسية سيئة؛ لتفقد وعيها بعد ذلك ويتم نقلها إلى المستشفى، حيث أبلغ الطبيب عن وفاتها بسبب جلطة دماغية قبل وصولها إلى المستشفى بربع ساعة.

تجدر الإشارة إلى أن رفيف الياسري هي خبيرة تجميل معروفة من مواليد 1985، قدمت برنامجًا على فضائية “ السومرية ” يعنى بالشؤون الطبية التي تخص المرأة، ولها مبادرات على مستوى إنساني في علاج حالات مستعصية للفقراء والنازحين.

وكانت وزارة الصحة في العراق، قد كشفت معلومات عن وفاة خبيرة التجميل الدكتورة رفيف الياسري، في أحد مستشفيات العاصمة بغداد.