نادين الراسي تصدم متابعيها بصور جريئة

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة نادين الراسي الجدل، بعد ظهورها في أكثر من صورة بإطلالات جريئة جداً، بالإضافة لبعض تصرفاتها الغريبة والتي كان يتم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، منها جلوسها على الأرض في احد الأفراح، وظهورها في فيديو وهي ترقص مع ابنها بطريقة غريبة.

ونشرت الراسي صوراً لها تظهر فيها بالبيكيني، خلال قضائها إجازتها ، وإرتداء الراسي للبكيني ليس بجديد، إلا أن ما أثار الجدل حولها وعرضها للانتقادات هو نشرها صورة بالبكيني من قطعتين، مع ” تشفير ” هذه الصورة عبر برنامج خاص، بطريقة غريبة.

وكانت الراسي قد أعلنت منذ فترة إبتعادها عن مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بسبب الهجوم الكبير الذي تعرضت له.