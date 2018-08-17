الفيحاء: نخوض مباراة الهلال للفوز فقط

ماجد محمد(صدى):

أبدى محمد الهندي الإداري بنادي الفيحاء، سعادة كبيرة بالفترة التحضيرية التي قضاها فريقه الصيف الحالي في مدينة سان بيدرو ديل الإسبانية.

وقال “الهندي” في تصريحات للموقع الرسمي للفيحاء، إنهم خاضوا 5 مباريات اتسمت بالجدية في معسكر الصيف الحالي، مضيفًا أن المباريات ساهمت بقوة في رفع نسبة التركيز والانسجام بين اللاعبين.

وأضاف أن الجهاز الفني للفريق استغل الفترة الماضية لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين من خلال تدريبات مكثفة، وذلك بالإضافة للجُمل الفنية والتكتيكية التي ظهرت في الوديات.

وعن مباراة الهلال، أكد أنهم سيخوضوا اللقاء بروح الانتصار والندية، ولن يكون هناك بديل عن حصد نقاط المباراة الثلاث نظرًا لثقة اللاعبين في قدرتهم على تقديم أنفسهم.