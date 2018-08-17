إحباط محاولة تمرير تصاريح دخول مركبات واستكرات للمشاعر المقدسة

نايف السالم(صدى):

تمكن رجال الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة، اليوم الجمعة، من إحباط محاولة فاشلة لتمرير تصاريح دخول مركبات للمشاعر واستكرات فحص مركبات مزورة داخل مركبة أحد الأشخاص.

وكانت توفرت معلومات لدى رجال دوريات الأمن السرية بالعاصمة المقدسة عن قيام شخص ببيع استكرات وتصاريح دخول مركبات إلى المشاعر المقدسة،

وصدرت توجيهات بمتابعة الشخص ونشر رجال دوريات الأمن السرية، ثم رصد مركبة تنطبق عليها المواصفات المبلغ عنها، في أحد الطرق السريعة بمكة المكرمة يقودها مواطن، وعند توقيف المركبة تم العثور على أكثر من 330 تصريح دخول مركبات للمشرفين وإداريين وتصاريح دخول مركبات خدمات واستكرات فحص ومبالغ مالية تتجاوز 38 ألف ريال.

وتم تحرير محضر بالمضبوطات وسلمت الواقعة إلى تحريات وبحث العاصمة المقدسة.