بالصور.. امرأة تطلق النيران على عشيقها أثناء تحدثه مع زوجته بمكالمة فيديو

واشنطن(صدى):

شهدت ولاية ألاباما الأمريكية، محاولة امرأة قتل عشيقها أثناء تحدثه مع زوجته في مكالمة فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، حيث أقدمت السيدة على إطلاق النيران على عشيقها، وذلك لرفضه تطليق زوجته.

وتم إلقاء القبض على السيدة ” كيانا كامون ” ، والتي تبلغ من العمر 38 عامًا، وذلك بعد محاولتها قتل عشيقها صاحب الـ 30 عامًا أمام زوجته، أثناء تحدثهما معًا عبر مكالمة فيديو، بعد أن رفض أن يطلق زوجته.

ومن جانبها، قالت الزوجة: ” هذه الفتاة مجنونة، اتصلت بي مباشرة وهي تشهر المسدس في وجه زوجي، شعرت بالرعب، ولم أعرف أحدًا يساعدني، خاصة وأنني لم أستطع تحديد مكانه ” .

وتابعت الزوجة: ” أبلغت الشرطة التي توصلت إلى مكان الفتاة، وعثرت على زوجي وهو مصاب بجرح بالغ في الجذع ” ، فيما أقرت ” كامون ” لرجال الشرطة بإطلاقها النار على عشيقها، ليوجه إليها الاتهام بمحاولة القتل، وسُجنت.