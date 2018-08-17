الجوازات تصدر 7 قرارات إدارية بحق مخالفين لأنظمة الحج
أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل منطقة مكة المكرمة (7) قرارات إدارية بحق مواطنين ومقيم نقلوا حجاجاً بدون تصريح .
وتضمنت العقوبات الصادرة بحقهم السجن والغرامة والترحيل للوافد المخالف والتشهير.
وشملت العقوبات التالية أسماؤهم:
– فيصل نايف سعدون المقاطي العتيبي: السجن 15 يوماً وغرامة 110 آلاف ريال مع التشهير.
– أحمد ذيب صالح آل ذيبه اليامي: السجن 15 يوماً وغرامة 110 آلاف ريال مع التشهير.
– أحمد عقيلي مبارك الشيخي: السجن 15 يوماً وغرامة 30 ألف ريال مع التشهير.
– إحسان يول حق محمد يوسف : السجن 15 يوماً وغرامة 20 ألف ريال مع التشهير والترحيل.
– زاهر حسن زاهر القحطاني: السجن 15 يوماً وغرامة 40 ألف ريال مع التشهير.
– حميد أحمد مسلم المعبدي: السجن 15 يوماً وغرامة 100 ألف ريال مع التشهير.
– عوض خميس حسين الزهراني: السجن 15 يوماً وغرامة 80 ألف ريال مع التشهير.
ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى تجنب نقل الحجاج بدون تصريح لتفادي العقوبات المترتبة على ذلك .
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