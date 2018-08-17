مدرب الاتحاد: نخوض مباراة السوبر بإرهاق شديد
أكد البرازيلي تياجو كارليتو، لاعب نادي الاتحاد، أن مباراة السوبر غدًا أمام الهلال ستكون قوية للغاية، مضيفًا أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الفوز.
وقال ” تياجو ” إن هدفهم تحقيق الفوز في اللقاء والاحتفال مع جماهير العميد في أرض الملعب، مضيفًا أنه متحمس للغاية لخوض اللقاء والتتويج بالسوبر.
ومن ناحية أخرى، أشار رامون دياز مدرب الاتحاد، إلى أن فريقه يمر بظروف قاسية بعد الإرهاق الذي ضربهم في الموسمين الماضيين، وبالرغم من ذلك حقق بطولتين.
وأضاف أنه يتم تجديد الفريق باحترافية كبيرة في الوقت الحالي، مؤكدًا أن هذا يبشر بمشروع رائع سيظهر في الفترة القادمة.
يذكر أن مباراة الهلال والاتحاد ستقام مساء غدًا السبت في ملعب ” كوينز بارك ” في العاصمة البريطانية لندن.
abo sadeem2018[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
دياز يفكر انه في الهلال انت عند العميد عيال جده يديسون في المعلب مثال الوحوش اهل غليل والكرنتينة يشربون ماء البحر ويرجوعون الحوت الازرق عطشان