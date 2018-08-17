مدرب الاتحاد: نخوض مباراة السوبر بإرهاق شديد

طلال الغامدي(صدى):

أكد البرازيلي تياجو كارليتو، لاعب نادي الاتحاد، أن مباراة السوبر غدًا أمام الهلال ستكون قوية للغاية، مضيفًا أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الفوز.

وقال ” تياجو ” إن هدفهم تحقيق الفوز في اللقاء والاحتفال مع جماهير العميد في أرض الملعب، مضيفًا أنه متحمس للغاية لخوض اللقاء والتتويج بالسوبر.

ومن ناحية أخرى، أشار رامون دياز مدرب الاتحاد، إلى أن فريقه يمر بظروف قاسية بعد الإرهاق الذي ضربهم في الموسمين الماضيين، وبالرغم من ذلك حقق بطولتين.

وأضاف أنه يتم تجديد الفريق باحترافية كبيرة في الوقت الحالي، مؤكدًا أن هذا يبشر بمشروع رائع سيظهر في الفترة القادمة.

يذكر أن مباراة الهلال والاتحاد ستقام مساء غدًا السبت في ملعب ” كوينز بارك ” في العاصمة البريطانية لندن.