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منتخب اليد يكتسح إندونيسيا ويتأهل للدور الرئيسي بـ ” الألعاب الأسيوية “

منتخب اليد يكتسح إندونيسيا ويتأهل للدور الرئيسي بـ ” الألعاب الأسيوية “
ماجد محمد(صدى):

نجح المنتخب السعودي لكرة اليد، في اكتساح نظيره الإندونيسي بنتيجة 47-13، وذلك في إطار مواجهات الجولة الثالثة لمجموعات دورة الألعاب الأسيوية المقامة في جاكرتا عاصمة إندونيسيا.

شهد الشوط الأول أداء قوي من المنتخب الوطني حيث انتهى بنتيجة 21-4، وسط أداء هزيل من أصحاب الأرض والجمهور، واستمرت السيطرة في الشوط الثاني حتى انتهت المباراة بنتيجة 47-13.

وبتلك النتيجة يتأهل المنتخب السعودي إلى الدور الرئيسي للدورة، وذلك بعد جمع 4 نقاط من مباراتين، بعد الفوز على هونج كونج يوم الأربعاء الماضي.


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