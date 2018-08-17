على نفقة خادم الحرمين.. انطلاق قافلة المصابين العسكريين الأردنيين لأداء الحج

سعيد العجل(صدى):

انطلقت مساء امس قافلة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام من منتسبي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وبرعاية وتنظيم سفارة المملكة بعمّان.

وأعرب السفير السعودي لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي عن امنياته بوصول ضيوف الرحمن سالمين الى المشاعر المقدسة وأداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة، داعياً الله عز وجل ان يتقبل منهم طاعاتهم، ويجزيهم خير الجزاء وأن يعودوا محملين بالأجر والمثوبة.

وعبر المشاركون في هذه الرحلة عن شكرهم لخادم الحرمين على اتاحة الفرصة لهم لاداء فريضة الحج.