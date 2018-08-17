بالفيديو.. وصفة طبيعية مذهلة لشد ترهلات كل مناطق الجسم

أميرة خالد(صدى):

من المعروف أنه من المشكلات التي تواجهها الكثير من النساء، ترهل الجسم، خاصة بعد الولادة، أو بعد التخلص من الوزن الزائد، ودائما تبحث كل امرأة عن الوسائل التي تشد الترهلات، وقد تلجأ البعض إلى عمليات الشد.

وتم استعراض وصفة طبيعية نتائجها مذهلة، في مقطع فيديو لشد ترهلات كل مناطق الجسم، لكنها تتطلب القليل من الصبر، وهي تتكون من ” الشبه ” وزيت الليمون وورق الليمون.

حيث تعمل الشبه على شد الجسم المترهل ، مع استخدام زيت قشور الليمون .

طريقة تجهيز الوصفة ، وضع زيت قشور الليمون وعليه ملعقتين وسط من الشبة ، ويتم تقليب الخليط جيداً ، ثم خلط معلقة مسك مطحون بالوصفة ، ثم يتم استخدام الوصفة على أي منطقة بالجسم ، ثم حفظ باقي الخليط بالثلاجة لعدم تاثره بدرجة الحرارة .