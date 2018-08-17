إصابة دي بروين تربك حسابات مانشستر سيتي قبل مباراة هيدرسفيلد

نواف السالم(صدى):

يسعى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لمواصلة البداية الرائعة في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي، وذلك بعد الفوز على أرسنال بثنائية نظيفة في الجولة الأولى.

ويحاول السيتيزين التغلب على الإصابة التي ضربت كيفين دي بروين في تدريبات الفريق، والتي ستبعده بشكل كبير عن مباراة الأحد المقبل أمام هيدرسفيلد تاون.

ويعد اللاعب البلجيكي من أبرز اللاعبين في خط وسط الفريق ويعتمد عليه المدرب بيب جوارديولا بشكل كامل، حيث كان سببًا رئيسيًا في الفوز ببطولة الدوري الموسم الماضي.

وسيعمل “جوارديولا” على تجهيز الدفع بأحد اللاعبين الآخرين بعد تلك الإصابة، والأقرب سيكون الألماني ليروي ساني الذي لم يشارك في مباراة الفريق الماضية.

يذكر أن مانشستر سيتي أجرى العديد من التعاقدات في فترة الانتقالات الصيفية الماضية وكان على رأسهم الجزائري رياض محرز لتدعيم خط وسط الفريق.