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بالفيديو.. ثعبان يتلوى اثناء طهيه على النار

بالفيديو.. ثعبان يتلوى اثناء طهيه على النار
أميرة خالد(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة تحرك ثعبان وتلويه داخل إناء أثناء طهيه على النار، بالرغم من قتله من قبل سيدة وقطع رأسه.

وظهر في مقطع الفيديو تلوي الثعبان داخل إناء على النار أثناء طهيه، والتفسير العلمي لهذا الأمر، هو وجود ردة فعل عصبية تكون مختزنة ومتواجدة داخل جسم الثعبان الناقل للإشارات العصبية في صورة تردّدات كهربية، فيستمر ذلك الجزء في الحركة حتّى نفاذ الطاقة المتواجدة به.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 52177 ] نشر منذ 17 دقيقة

هههههههههههههههه ,,

,, سبحان الله ,,

[ عدد التعليقات: 751 ] نشر منذ 7 دقائق

جنوبية ممنوع الدخـول هنا🚩❎

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