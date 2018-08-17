بعد فيديو ” دق على عمتك ” .. شرطة مكة تلقي القبض على سائق وزوجته وابنته

نايف السالم(صدى):

ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على شخص تلفظ على أحد رجال المرور أثناء القيام بمهامه عند تقاطع جسر المنصور بالعاصمة المقدسة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/١٢/٣هـ، وفي أثناء قيام أحد رجال المرور بمهامه عند تقاطع جسر المنصور بالعاصمة المقدّسة، رصد مخالفة إحدى السيارات بالتوقف على ممر المشاة، وعند قيام رجل المرور بالطلب من سائقها إبراز هويته لتسجيل المخالفة المرورية.

كما رفض التجاوب وبادر برفع صوته عالياً بغوغائية، وقيام مرافقتيه؛ زوجته وابنته، بتسجيل كلامه موجهاً اتهامات باطلة لرجل الأمن، في محاولة لقلب حقيقة الموقف والتهديد باستخدامها في ابتزازه لثنيه عن توثيق المخالفة المرورية التي قام بارتكابها، وتمّ توقيف السائق المخالف ومرافقتيه لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية، وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.