حبس شقيق ” ميسي ” لمدة عامين

نواف السالم(صدى):

قضت محكمة أرجنتينية، أمس الخميس، بحبس ماتياس ميسي شقيق نجم نادي برشلونة والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، لمدة عامين.

واتهمت المحكمة ماتياس ميسي بحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني، ولكن لن يقضي ميسي العقوبة في السجن بل سيقضيها في خدمة المجتمع، وحيث تم التوصل لهذا القرار بالاتفاق مع الادعاء العام.

وكانت الشرطة عثرت على السلاح أواخر العام الماضي داخل زورق ملطخ بالدماء حطَّمه ميسي في نهر بارانا، وتم احتجازه تحت الحجز الوقائي وأطلق سراحه أثناء تلقيه العلاج من كسر في الفك وإصابات أخرى في مستشفى في مقاطعة سانتا في بالأرجنتين.