الإيطالي كلاوديو يرحل يوفينتوس

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي يوفينتوس، اليوم الجمعة، رحيل لاعب الوسط الإيطالي كلاوديو ماركيزيو رسميًا عن النادي بعد فسخ العقد بين إدارة النادي واللاعب بالتراضي.

وأصدر يوفنتوس بيانًا أعلن خلاله عن فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين في اليوم الأخير لسوق الانتقالات بإيطاليا، والذي يغلق مساء اليوم، الجمعة.

وقال النادي في بيانه ” اليوم تنتهي قصة ماركيزيو مع يوفنتوس بعد إلغاء العقد بالتراضي بين الطرفين، قصة استمرت لمدة 25 عامًا، قصة منذ اليوم الأول للأمير، الاسم الذي حصل عليه بعد سنواته هنا، وأصبح يليق به، بدأت عندما ارتدى هذا القميص في سن السابعة بعقل حافل بالأحلام ” .