بمساعدة شقيقها.. أم تهشم رأس ابنتها بـ ” يد الهون ” لشكها في سلوكها

القاهرة(صدى):

شهدت محافظة البحيرة بمصر، اليوم الجمعة، جريمة بشعة، قامت فيها أم بقتل ابنتها صاحبة الـ 27 عامًا، وذلك بعد خنقها وتهشيم رأسها بـ ” يد الهون ” داخل غرفتها بالمنزل، لشكها في سلوكها.

وورد إخطار إلى مدير أمن البحيرة، أفاد بوصول الفتاة المقتولة إلى مستشفى الرحمانية العام، جثة هامدة، وتبيّن أن الأم قامت بارتكاب الجريمة بمساعدة نجلها صاحب الـ 21 عامًا، حيث تعديا على المجني عليها بالخنق، وتهشيم رأسها بـ” يد هون ” ، وذلك لسوء سلوكها.

جدير بالذكر، أن قد تم تحرير محضر بالواقعة، وجارِ عرض القضية على النيابة العامة.