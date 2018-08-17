إنقاذ حاج يمني ستيني من فشل بعضلة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية

حسين العلي(صدى):

نجح فريق طبي متكامل بمركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة بفضل من الله من انقاذ حياة حاج يمني ستيني بعد فشل شديد في عضلة القلب وانخفاض حاد بضغط الدم أدى الى فشل باقي أعضاء الجسم.

وبيّن استشاري امراض القلب والقسطره القلبية التداخلية الدكتور ممدوح اسماعيل مرشد أن المريض عانى من فشل شديد بعضلة القلب حيث كانت وظيفها تعمل بأقل من ٢٠٪ وبسبب عدم قدرة القلب على ضخ الدم الى باقي أعضاء الجسم أخذت باقي اعضاء الجسم في الفشل فتدهورت وظائف الكبد والكلى والرئة والمخ مما ادى الى وضعه على تنفس صناعي.

و أضاف، قرر الفريق الطبي على الفور بأخذ المريض على وجه السرعه لإجراء قسطره عالية الخطورة له حيث تبين خلال عملية القسطره وجود انسداد كلي في شرايين القلب الثلاثه كلها .. ماعدا فرع صغير ساعد على بقاء قلبه ينبض بضعف فتم وضع مضخه مساعده لعضلة القلب ثم فتح شرايين قلبه المسدوده بنجاح.

وأختتم، انه في اقل من عدة ساعات بفضل من الله بدأت عضلة القلب في التحسن وضغط دمه المنخفض اخذ في العودة لمعدلة الطبيعي مع استجابة باقي الأعضاء وتقرر نزع جهاز التنفس الصناعي عنه حيث لم يعد يحتاجه في اقل من نصف يوم .

ويأتي ذلك ضمن ماتوليه حكومة المملكة العربية السعودية ممثله في وزارة الصحة جل اهتمامها لتقديم الرعاية الصحية الكامله في مختلف التخصصات لجميع الحجاج منذ قدومهم حتى مغادرتهم.