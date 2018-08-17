بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي

المدينة المنورة(صدى):

وفي المدينة المنورة , تحدث إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ صلاح البدير , عن الحج وفضل أيامه وعظمتها فيجب البعد عن كل ما يعكر صفوه ويخالف مقاصده وينافي أهدافه.

وقال : إن النسيم الرقيق قد هب بعبق شعائر الحج ومشاعره وعلائمه ومعالمه وفروضه وحرم الله الأمن الذي أوسعه كرامة وبهاء وجمال وعظمة وهاهي أفاويج الحجيج تؤم البيت العتيق وتلبي من كل فج عميق وتفد من كل طرف سحيق تغمرهم سيول الأفراح وتغشاهم فيوض الانشراح .

وخاطب فضيلته, حجاج بيت الله الحرام قائلا ” حجاج بيت الله العتيق قدسوا الحرم وعظموا حرمته وراعو مكانته وصونوا هيبته والتزموا بالأنظمة والتعليمات واحذروا ما يعكر صفو الحج أو يخالف مقاصده أو ينافي أهدافه .

وأكد الشيخ البدير أن الحج ليس موضعا للخصومات والمنازعات والمجادلات وليس مكانا للتجمهرات والمظاهرات والمسيرات ولا موقعا للشعارات والحزبيات والعصبيات فالحج أجل وأسمى وأعلى من أن يكون مسرحا للخلافات الحزبية والمذهبية وموطنا للنزاعات الطائفية والسياسية .

وأضاف أن على حجاج بيت الله الحرام تعلم فقه الحج وشروط أجزائه وصفة أدائه قبل أن يلبسوا الإحرام ويقصدوا البيت الحرام فكم من حاج ركب من الأمر أجسمه وأعظمه حتى بلغ الديار المقدسة ثم شرع في أداء نسكه فإذا هو لا يدرك أحكامه ولا يحسن إتمامه فعاد إلى وطنه ، وقد ترك ركنًا أو أسقط شرطًا أو أهمل فرضًا أو ارتكب محظورًا أو أتى محذورًا.

وقال إمام وخطيب المسجد النبوي , لحجاج بيت الله الحرام : معاشر الحجاج والعمار والزوار ، عقيدة الإسلام جمعتكم ، وفريضة الحج نظمتكم ، وأواصر الدين وحدتكم فتراحموا وتعاطفوا وتعاونوا , ولا تدافعوا , ولا تزاحموا , ولا تقاتلوا , ارحموا الضعيف , وأرشدوا الضال , وساعدوا العاجز المحتاج ،وعليكم بالرفق والتمهل والترسل ولين الجانب والمسامحة وترك المزاحمة واجتنبوا الغلو ، وارموا الجمار بالحصى الصغار الذي هو قدر الباقلاء , أو النواة , أو الأنملة ، وإياكم ومجاوزة حد الشرع وتأسوا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في نسككم وأعمال حجكم.

وتابع فضيلته : وأكثروا من التوبة والاستغفار , وأظهروا التذلل والانكسار , والندامة والافتقار , والحاجة والاضطرار , فإنكم في مساقط الرحمة , ومواطن القبول , ومظنات الإجابة والمغفرة والعتق من النار, تذكروا جلالة المكان , وشرف الزمان , تلقى الله دعاءكم بالإجابة , واستغفاركم بالرضا , وحجكم بالقبول , وجعل سعيكم مشكوراً , وذنبكم مغفوراً , وحجكم مبروراً.

وبين الشيخ البدير, فضل يوم عرفة وأنه يومٌ شريف منيف كريم , وعيد لأهل الموقف عظيم , وأنه يومٌ تعتق فيه الرقاب , ويومٌ تسمع فيه الدعوات وتجاب , ويومٌ كثُر فيه خير ربنا وطاب , وما من يومٍ أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة وإنه ليدنوا ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء , وأفضل الدعاء بركة وأجزله إثابة وأعجله إجابة دعاء يوم عرفة , فعلي المسلمين الاجتهاد والتضرع والثناء والدعاء فيه , ويستحب صيام يوم عرفه لغير الحاج , وصيامه يكفر السنة الماضية والباقية.

واختتم إمام وخطيب المسجد النبوي, بقول كبروا في الأرجاء والأنحاء ، كبروا في البنيان والخلاء ، كبروا في العمران والفضاء ، كبروا في الصباح والمساء ، كبروا حتى يبلغ تكبيركم عنان السماء.