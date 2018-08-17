بالفيديو.. كشف هوية أطراف شجار ” نزال السيارات ” بأبو عريش

تركي السالم(صدى):

شهدت محافظة أبو عريش، مساء أمس الخميس، تحدي ونزال بالمركبات، تحول إلى شجار بين مجموعة من الأشخاص، والذي أشارت إليه ” صدى ” بعنوان ” جريمة في أبو عريش بدأت بنزال سيارات وانتهت بالقتل ” .

وفي تفاصيل جديدة، نجحت شرطة محافظة أبو عريش، في تحديد هوية أطراف المشاجرة وإلقاء القبض عليهم بعد مصرع شاب قبل وصوله إلى المستشفى، حيث نقله مُسعفون من موقع المضاربة التي وقعت في مجمع تجاري بالمحافظة.

وبالعودة لتفاصيل الشجار، أوضحت مصادر أن المشاجرة بدأت عندما وقع خلاف بين شابين وآخر؛ وذلك بسبب إغلاق الشابين الطريق بمركبتهما من نوع ” كريسيدا ” ، كما أظهرت إحدى مقاطع الفديو تفاصيل الشجار الذي حدث.

وعن الشاب المتوفي، أبانت المصادر أنه حاول الفرارمن العراك بالأيدي، إلا أنهما استوقفاه وأنزلاه من المركبة بالقوة وأوسعاه ضربًا، مضيفًا: ” لحق بالشابين شقيقهم الثالث وشاب آخر معه خلال المضاربة، في حين وقع الطرف الثالث مصابًا بأزمة تنفسية شديدة ” .

كما ذكرت المصادر، أن المتوفي ظهرت عليه آثار بعض الكدمات في الظهر، وآثار عراك على الملابس دون وجود إصابات خطيرة.

من الجدير بالذكر أن التحريات استطاعت تحديد هوية المتهمين وكشف موقع العراك والتحقّق من التفاصيل، وذلك قبل إلقاء القبض على المتورّطين في المشاجرة، حيث أظهرت المعلومات المتوافرة أن المجني عليه كان متوجهًا لعمله المدني.